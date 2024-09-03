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Автоэксперт оценил последствия отключения десятков дорожных камер

Автоэксперт Хайцеэр: дорожные камеры уже выполнили свою главную функцию

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Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

После вступления в России новых требований к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД началось отключение десятков действующих дорожных камер. Однако ничего страшного в этом нет – самую главную свою функцию они уже сделали, заявил 360.ru вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

В целом работа камер фотовидеофиксации на дорогах очень эффективна – наказание за нарушение стало неминуемым. Единственный их минус – это «перегибы» в отдельных регионах, где камеры начали использовать не в целях снижения количества ДТП, а для извлечения прибыли.

«Иногда у нас в регионах забывают, что камера фотовидеофиксации — не инструмент для извлечения прибыли, а инструмент для предупреждения — подчеркиваю, предупреждения! — правонарушения, то есть нарушения ПДД водителями», — отметил Хайцеэр.

По мнению автоэксперта, на сегодняшний день камеры выполнили свою главную задачу – они вложили в людей мысль о важности следования правилам дорожного движения, в том числе водители стали инстинктивно соблюдать скоростной режим.

Хайцеэр также призвал сделать акцент на установке на дорогах предупреждающих знаков, подчеркнув, что они понижают нервозность водителей.

Напомним, с 1 сентября в России начался масштабный процесс перенастройки дорожных камер в связи с новыми требованиями законодательства. В некоторых регионах отключат до четверти работающих дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД из-за того, что они были установлены с нарушениями.

Российским регионам ранее призвали доплачивать за снижение аварийности на дорогах.

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