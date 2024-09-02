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Кортеж кандидата в вице-президенты США Уолца попал в аварию

Несколько человек получили травмы при столкновении машин кортежа Тима Уолца

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Anadolu/Reuters Connect

Несколько человек пострадали во время столкновения автомобилей кортежа кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца. Об этом сообщает американское издание Hill.

Уолц, проведя предвыборное мероприятие в Миннесоте, направился в Висконсин, где в городе Милуоки должен был выступить с речью на Празднике труда. Во время движения кортежа автомобили столкнулись. В попавшем в ДТП микроавтобусе находились журналисты и сотрудники избирательного штаба кандидата в вице-президенты. Журналисты получили ушибы и ссадины, один из них — сотрясение головного мозга. Сотрудник предвыборного штаба сломал руку.

По сведениям издания, Уолц не находился в столкнувшихся машинах, и кортеж продолжил движение.

Президент США Джо Байден, узнав об инциденте, позвонил Уолцу прямо с борта своего самолета. То же самое сделала и действующий вице-президент Камала Харрис.

До этого Уолц признал, что допустил ошибку, когда заявил о том, что носил оружие во время боевых действий.

Ранее Уолц рассказал о работе Харрис в «Макдональдсе».

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Выборы в США — 2024
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