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Дагестанец, нокаутировавший таксиста, притворился другим человеком перед полицией

Baza: дагестанец, избивший таксиста, притворился другим человеком при задержании

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МВД РФ по Московской области

При задержании уроженец Дагестана, который избил таксиста в Подмосковье, назвал чужое имя и фамилию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«1 сентября сотрудникам МВД города Алексина пришла ориентировка на преступника, который может скрываться на машине ВАЗ. Первым автомобиль на дороге заметил сотрудник отдела по охране общественного порядка. Он не стал сразу задерживать подозреваемого, а сначала вызвал на подмогу сотрудников ДПС», — говорится в публикации.

В результате сотрудник МВД обогнал ВАЗ, заблокировал проезд и попросил водителя назвать свое имя. Автомобилист дал чужие данные. Впоследствии обман был раскрыт. Задержанным оказался Беслан Исалдибиров, ему 30 лет.

Нападение на таксиста произошло на улице Инициативной в подмосковных Люберцах. Житель Дагестана не хотел платить за проезд и начал избивать водителя руками и ногами. После удара в челюсть таксист въехал в припаркованные машины.

Впоследствии стало известно, что нападавшего задержали.

Ранее москвич в одних трусах запрыгнул на капот авто и попросил спасти его.

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