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Россиянам рассказали, как снизить стресс за рулем после долгой паузы из-за отпуска

Врач Фомин: для возвращения за руль после летнего отпуска нужно подготовиться

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Creativa Images/Shutterstock/FOTODOM

Многие россияне испытывают страх перед вождением автомобиля после длительного летнего отпуска, опасаясь, что они забыли, как управлять транспортом. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. В результате автомобилисты стараются оттянуть момент возвращения на дороги.

«Осенью усугубляется трафик на трассах, потому что все возвращаются с отпусков. Если у водителя был длительный перерыв в вождении авто, то садиться за руль после лета становится страшно и тревожно. Поэтому я рекомендую себя к этому подготовить», — заявил он.

По словам Фомина, накануне поездки лучше сесть за руль и проехаться по спокойным дорогам. Это необходимо сделать, чтобы запустить работу мышечной памяти, пояснил врач.

Он добавил, что во время поездки водителю важно обратить внимание на свои ощущения, например, как он держит в руках руль или как он в целом чувствует себя на дороге.

Ранее стало известно, как изменится жизнь водителей в России с 1 сентября.

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