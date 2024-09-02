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Москвич в одних трусах запрыгнул на капот авто и попросил спасти его

В Москве полуголый мужчина запрыгнул на машину и попросил вызвать скорую помощь

В Москве полуголый мужчина запрыгнул на капот автомобиля и попросил о спасении. Инцидент попал на камеру, ролик распространился в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина в одних трусах сидит на капоте машины и требует, чтобы водитель вызвал полицию и скорую помощь, потому что ему якобы кто-то угрожает. Автомобилист попросил слезть его, но в ответ тот ударил рукой по лобовому стеклу. После этого мужчина убежал.

До этого в Челябинске неадекватный мужчина с лопатой бросался на случайных прохожих. По информации СМИ, инцидент произошел в районе остановки «Поселок Бабушкина» на улице Братьев Кашириных. Там мужчина в одних трусах и майке кидался на людей. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Позже на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали дебошира. Мужчину доставили в отдел полиции, туда также вызвали бригаду врачей. Бросавшегося на людей агрессора доставили в медицинское учреждение.

Ранее блогер исполнил опасные прыжки на трассе в Дагестане и попал на видео.

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