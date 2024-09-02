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Полиция задержала дагестанца, пославшего таксиста в нокдаун в Подмосковье

Полиция задержала дагестанца, избившего таксиста в Подмосковье

В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в избиении таксиста в Люберцах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из ОМВД России по г. Алексину Тульской области во взаимодействии с сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» Московской области установили личность подозреваемого в нападении на таксиста в Подмосковье и задержали его», — написала Волк.

Она уточнила, что подозреваемый ранее был неоднократно судим. Он передан органам следствия, в отношении мужчины будет принято процессуальное решение.

Нападение на таксиста произошло на улице Инициативной в подмосковных Люберцах. Житель Дагестана не хотел платить за проезд и начал избивать водителя руками и ногами. После удара в челюсть таксист въехал в припаркованные машины.

Ранее был назван владелец Lamborghini, на котором скрылись участники стрельбы в центре Москвы.

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