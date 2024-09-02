Назван владелец Lamborghini, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших

Владельцем Lamborghini Urus, на котором уехали участники стрельбы на Патриарших прудах в Москве, оказался криптобизнесмен Алексей Долгих. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Cпорткар он купил около месяца назад, отдав за новенькую машину 35 млн рублей. Алексей внесен в черный список российских банков из-за подозрения в отмывании денег», — говорится в публикации.

Сейчас Долгих допрашивают следователи.

Накануне вечером в ресторане на Малой Бронной в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. По предварительным данным, в ходе конфликта было применено травматическое оружие. Информации о пострадавших нет. Очевидцы слышали как минимум пять выстрелов. На место приехали правоохранители, они оцепили ресторан и эвакуировали посетителей.

Ранее уроженца Баку задержали после драки со стрельбой в центре Москвы.