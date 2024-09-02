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Россиянам объяснили, автомобиль с каким мотором лучше выбрать

Fit Service: вид двигателя в авто следует выбирать исходя из собственных целей

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Shutterstock/Gorodenkoff

Водителям, которые выбирают между турбированным мотором и «атмосферником» в авто, прежде всего стоит ориентироваться на собственные цели. Таким мнением с «Российской газетой» поделился руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман.

«Атмосферный мотор не имеет дополнительных нагрузок, а мотор с турбонаддувом — высокотемпературный, поэтому всегда перегружен. Нужно понимать, что за хорошие стартовые характеристики (ускорение, перестроение, обгон) приходится чем-то платить», — отметил он.

Гоман добавил, что если речь идет о заядлых автолюбителях, которые много времени проводят на трассе, то им больше подойдет мотор с наддувом. Однако среди «атмосферников» есть достойные трехлитровые варианты, пояснил эксперт.

Гоман подчеркнул, что расход топлива у обоих видов мотора примерно одинаковый. При этом надежность двигателя зависит от «водительской гигиены», заявил эксперт. По его словам, если проверять мотор хотя бы раз в полгода, то можно избежать любых проблем.

До этого россиянам рассказали, когда в автомобильное масло нельзя добавлять присадки. По словам экспертов, данная процедура может быть эффективна только при определенном подходе. В частности, присадки обязательно должны соответствовать типу двигателя автомобиля, а также быть совместимыми с маслом, которое вы используете. Также не стоит смешивать разные присадки, так как они могут вступить в реакцию и привести к повреждению двигателя.

Ранее россиянам рассказали о минусах китайского седана Geely Preface.

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