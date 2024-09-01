На Крымскому мосту возобновили движение в направлении Керчи

Движение по Крымскому мосту в направлении Керчи восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

Движение автотранспорта со стороны Тамани было временно приостановлено в 16:00. В очереди со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра находились 240 транспортных средств. Время ожидания около часа.

29 августа агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщало, что Следственный комитет России не смог идентифицировать всех соучастников подрыва Крымского моста.

Теракт произошел 8 октября 2022 года: от взрыва грузовика загорелись цистерны грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части сооружения.

По делу о теракте обвинения были предъявлены восьми гражданам России, Армении и Украины. В настоящее время следствие завершено, материалы дела переданы обвиняемым для ознакомления.

Ранее суд установил потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту.