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В московском метро мужчина облаял станцию «Пролетарская» и попал на видео

Появилось видео, как мужчина облаял станцию метро «Пролетарская» в Москве

Очевидец снял на видео мужчину, который неожиданно залаял в вагоне метро в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

«Пассажир метро решил облаять станцию «Пролетарская», — говорится в сообщении.

В комментариях к видео пользователи написали, что мужчина злится на последний день лета. Есть и те, кто утверждает, что у него осеннее обострение. Точные причины такого поведения неизвестны.

До этого пожилая пассажирка такси в Москве на протяжении минимум двух минут оскорбляла таксиста из-за пропущенного поворота.

На видео с регистратора, установленного в такси, видно, что женщина на переднем пассажирском сиденье начала нецензурно оскорблять водителя за то, что он поехал по показаниям навигатора, пропустив указанный ею поворот.

Водитель при этом продолжал ехать, не вступая в перепалку с пассажиркой. В конечном итоге пожилая женщина вышла из такси, не доехав до места назначения.

Ранее сообщалось, что в Москве житель Дагестана избил водителя такси.

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