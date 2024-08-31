Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве

На ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии

close
Depositphotos

В Лефортовском тоннеле в Москве произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) затруднено, заняты две полосы из трех. В ведомстве рекомендовали искать пути объезда проблемного участка.

До этого стало известно, что в Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Инцидент произошел на 55-м километре автодороги «Сортавала». Перевозивший деревья большегруз двигался в сторону Приозерска, но в какой-то момент упал на бок. По какой причине это произошло, на данный момент неизвестно. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

Авария существенно повлияла на ситуацию на дороге. Рядом с местом ДТП образовалась пробка длиной километр.

Ранее в Москве большегруз протаранил грузовик на МСД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами