Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве

В Лефортовском тоннеле в Москве произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) затруднено, заняты две полосы из трех. В ведомстве рекомендовали искать пути объезда проблемного участка.

До этого стало известно, что в Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Инцидент произошел на 55-м километре автодороги «Сортавала». Перевозивший деревья большегруз двигался в сторону Приозерска, но в какой-то момент упал на бок. По какой причине это произошло, на данный момент неизвестно. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

Авария существенно повлияла на ситуацию на дороге. Рядом с местом ДТП образовалась пробка длиной километр.

Ранее в Москве большегруз протаранил грузовик на МСД.