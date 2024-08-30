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Россиянам назвали самые популярные иномарки с пробегом до миллиона рублей

«Авто.ру»: Ford Focus стал самой популярной иномаркой с пробегом до 1 млн рублей

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Sue Thatcher/Shutterstock/FOTODOM

Самой востребованной подержанной иномаркой в бюджете до 1 миллиона рублей у россиян стал Ford Focus второго поколения. Об этом сообщает «Авто.ру» со ссылкой на собственное исследование.

Средняя цена подержанного Ford Focus II в России составляет 503,7 тыс. рублей. На втором месте Renault Logan (421,4 тыс. рублей). Третье место у Hyundai Solaris (834,4 тыс. рублей).

В топ-5 также попал Ford Focus III поколения, выпускавшийся в период с 2011 по 2015 год, а также Chevrolet Lacetti. Кроме того, в список популярных вошли Daewoo Matiz, Volkswagen Polo, Kia Rio, Chevrolet Lanos и Opel Astra.

Ранее сообщалось, что на российском рынке подержанных автомобилей быстрее всего можно продать автомобиль Chevrolet Cruze. В среднем он уходит за 30 дней. Цена — 770 тыс. рублей.

Второе место занимают отечественные Lada 2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей), которые снимают с продажи через 31 и 32 дня соответственно.

Среди лидеров можно отметить выпускавшийся в Узбекистане Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и третье поколение кроссовера Kia Sportage (1,4 млн рублей). Эти машины покупают, в среднем, за 32 дня.

Ранее сообщалось, что кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным китайским авто с пробегом в РФ.

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