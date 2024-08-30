Россиянам рассказали, когда в автомобильное масло нельзя добавлять присадки

Вопрос о добавлении присадок в автомобильное масло нередко вызывает много споров, однако данная процедура может быть эффективна только при определенном подходе. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По его словам, если не соблюдать правила, то двигатель может выйти из строя.

«Присадки обязательно должны соответствовать типу двигателя автомобиля, а также быть совместимыми с маслом, которое вы используете. Некоторые присадки могут, например, вступить в реакцию с маслом и привести к его разложению или образованию осадка. Не рекомендую также смешивать разные присадки, так как они могут вступить в реакцию и привести к повреждению двигателя. Если мотор автомобиля имеет серьезные механические неисправности, то присадки их не решат», — сказал Стрельбицкий.

Если говорить о пользе присадок, то их использование в холодную погоду, например, может способствовать улучшению работы двигателя. Они понижают вязкость масла, что упрощает запуск силового агрегата и улучшает смазку при низких температурах, отметил эксперт.

Использование присадок не является панацеей от проблем с мотором. Регулярное техобслуживание с заменой масла (раз в год или по регламенту через 10-15 тыс. км. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше) - это самый важный фактор, с помощью которого можно обеспечить правильную работу двигателя, защитить его от поломок и продлить срок службы, подчеркнул эксперт.

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