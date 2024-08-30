Выяснилось, когда в России начнутся продажи обновленных кроссоверов Jetta VS5 и VS7

Обновленные китайские кроссоверы Jetta VS5 и VS7 начнут продавать в России в октябре 2024 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что модель VS5 получила новую переднюю часть с Х-образной решеткой радиатора. Кроме того, у автомобиля теперь иные бампера, плоский фирменный логотип и буквы бренда Jetta на крышке багажника. У кроссовера VS7 появилась оригинальная безрамочная решетка радиатора.

В то же время вся центральная консоль и дверные карты обновленных машин выполнены из нового мягкого материала, а сиденья получили более стильную ромбовидную прострочку.

Модельная линейка Jetta в России представлена седаном VA3 и кроссоверами VS5 и VS7. До этого машины Jetta завозились в нашу страну дилерами по параллельному импорту.

Седан VA3 с длиной 4501 мм и колесной базой 2604 мм близок по конструкции ранее собиравшемуся в России Volkswagen Polo. Автомобиль снабжен атмосферным бензиновым мотором 1.5 с гидрокомпенсаторами.

Кроссоверы VS5 и VS7 базируются на модульной платформе MQB концерна Volkswagen, которая также лежит в основе таких автомобилей, как Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. Представленные в России кроссоверы Jetta VS5 и VS7 оснащаются турбомоторами 1.4 TSI мощностью 150 л.с. И для седана, и для кроссоверов предусмотрена шестиступенчатая автоматическая трансмиссия марки Aisin.

В базовой комплектации VS5 и VS7 уже есть светодиодная оптика, люк на крыше, 10-дюймовый экран мультимедиа с голосовым управлением, четыре динамика, климат-контроль, атмосферная подсветка салона, четыре подушки безопасности, бесключевой доступ, круиз-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, системы контроля усталости водителя и давления в шинах.

Ранее россиянам назвали главные минусы китайского кроссовера Jetta VS7.