Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему россияне начали чаще менять масло в своих автомобилях

Fresh: автовладельцы стали чаще менять моторное масло из-за недоверия к нему

close
100%
Наталья Горшкова/РИА Новости

Российские автовладельцы сейчас меняют моторное масло в среднем на 500-700 километров раньше, чем три года назад. Об этом «Газете.Ru» рассказали в автомобильном маркетплейсе Fresh со ссылкой на результаты проведенного в семи регионах РФ исследования. Среди причин не только рекомендации автопроизводителей, но и недоверие к маслам малоизвестных фирм.

«28% респондентов с помощью частой замены масла хотят продлить срок службы двигателя в условиях ограниченного доступа к новым автомобилям. 13% участников опроса отметили, что у китайских машин изначально прописана необходимость менять масло каждые 10 тыс. километров, а не раз в 15 тыс. километров, как это было у европейских моделей», — отметил в компании.

По словам руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Ильи Иванского, также наметилась еще одна тенденция: большинство ГСМ-брендов с мировым именем ушли с российского рынка, и автовладельцы не уверены, что новое масло с неизвестным пакетом присадок способно нормально отработать положенный срок.

Ранее россиянам рассказали, чем опасен высокий уровень масла в двигателе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами