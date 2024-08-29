Стало известно, почему россияне начали чаще менять масло в своих автомобилях

Российские автовладельцы сейчас меняют моторное масло в среднем на 500-700 километров раньше, чем три года назад. Об этом «Газете.Ru» рассказали в автомобильном маркетплейсе Fresh со ссылкой на результаты проведенного в семи регионах РФ исследования. Среди причин не только рекомендации автопроизводителей, но и недоверие к маслам малоизвестных фирм.

«28% респондентов с помощью частой замены масла хотят продлить срок службы двигателя в условиях ограниченного доступа к новым автомобилям. 13% участников опроса отметили, что у китайских машин изначально прописана необходимость менять масло каждые 10 тыс. километров, а не раз в 15 тыс. километров, как это было у европейских моделей», — отметил в компании.

По словам руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Ильи Иванского, также наметилась еще одна тенденция: большинство ГСМ-брендов с мировым именем ушли с российского рынка, и автовладельцы не уверены, что новое масло с неизвестным пакетом присадок способно нормально отработать положенный срок.

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