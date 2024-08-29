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Стало известно о минусах самого популярного в России кроссовера Haval Jolion

Автоэксперт Зиновьев: у Haval Joloin маленький багажник и плохая шумоизоляция

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Haval

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев выяснил у владельцев популярных кроссоверов Haval Jolion о минусах автомобиля.

Так, по его словам, главный минус – скромный багажник. По паспорту его объем составляет 1133 л, но это до потолка. Есть также жалобы на слабую шумоизоляцию. Впрочем те, кто поставил опциональные шумоподавляющие подкрылки, на излишний шум не жалуются. А исходит он в том числе и от зимних шин.

Также у автомобиля нет регулировки руля по вылету. Еще одна претензия к Haval Jolion — его завышенная цена. У российских дилеров автомобиль стоит от 2 до 3 млн рублей.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что у большинства подержанных автомобилей, которые продаются на российском рынке, есть технические проблемы, в том числе и после серьезного ДТП.

При этом на российском рынке практически нет предложений о продаже исправных и юридически чистых машин не старше 5–7 лет.

Ранее сообщалось, что Chery Tiggo 8 Pro Max стал самым продаваемым семиместным кроссовером в РФ.

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