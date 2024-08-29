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Названы самые продаваемые семиместные кроссоверы в РФ

Chery Tiggo 8 Pro Max стал самым продаваемым семиместным кроссовером в РФ

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Chery

В России самым продаваемым семиместным кроссовером за период с января по июль 2024 года стала модель Chery Tiggo 8 Pro Max. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, за семь месяцев 2024 года Chery Tiggo 8 Pro Max разошелся тиражом в 9,6 тыс. единиц. Далее следуют GAC GS8 (6,9 тыс. шт.), Tank 500 (6,7 тыс. шт.) и Lixiang L9 (6,6 тыс. шт.). Замыкает пятерку лидеров Exeed VX (5,2 тыс. шт.).

В топ-10 самых продаваемых семиместных кроссоверов на российском рынке также вошли Geely Okavango, Jetour X90 Plus, Changan CS95, Haval H9 и Lixiang L8.

До этого директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что к концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200–300 тыс. рублей. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей.

Осенью, по ее мнению, на стоимость автомобилей повлияет повышение утилизационного сбора. Из-за роста цен спрос может трансформироваться на китайские бренды, инвестирующие в локализацию производства и собирающие машины в России.

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