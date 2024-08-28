Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российским мусульманам рассказали, позволяют ли нормы шариата пользоваться ОСАГО

РИА Новости: оформление полиса ОСАГО не противоречит шариатским законам

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Нормы шариата позволяют пользоваться ОСАГО, а позиция единоверцев, которые не оформляют автомобильные страховки якобы из-за исламских законов, ошибочна. Об этом РИА Новости заявили представители российских мусульманских организаций.

Как ранее сообщали СМИ, в Татарстане некоторые верующие мусульмане сознательно игнорируют оформление полиса ОСАГО, потому что это якобы противоречит шариатским законам.

До этого стало известно, что на бланке извещения о ДТП станут печатать QR-код для удаленного оформления аварии. С помощью кода можно будет перейти на «Госуслуги», где можно ознакомиться с порядком оформления аварии по европротоколу.

Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными «Правилами ОСАГО», которые начнут действовать с 1 октября.

Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, в России второй год снижается число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД.

Отрицательный тренд в оформлении аварий по ОСАГО без вызова ДПС в НЦ БДД связывают с ростом цен на ремонт автомобилей, который в 2023 году подорожал на 8,5%, по данным Росстата.

Ранее россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами