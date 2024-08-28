Российским мусульманам рассказали, позволяют ли нормы шариата пользоваться ОСАГО

Нормы шариата позволяют пользоваться ОСАГО, а позиция единоверцев, которые не оформляют автомобильные страховки якобы из-за исламских законов, ошибочна. Об этом РИА Новости заявили представители российских мусульманских организаций.

Как ранее сообщали СМИ, в Татарстане некоторые верующие мусульмане сознательно игнорируют оформление полиса ОСАГО, потому что это якобы противоречит шариатским законам.

До этого стало известно, что на бланке извещения о ДТП станут печатать QR-код для удаленного оформления аварии. С помощью кода можно будет перейти на «Госуслуги», где можно ознакомиться с порядком оформления аварии по европротоколу.

Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными «Правилами ОСАГО», которые начнут действовать с 1 октября.

Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, в России второй год снижается число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД.

Отрицательный тренд в оформлении аварий по ОСАГО без вызова ДПС в НЦ БДД связывают с ростом цен на ремонт автомобилей, который в 2023 году подорожал на 8,5%, по данным Росстата.

Ранее россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил.