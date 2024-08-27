Назван самый популярный автомобиль в России

В России по итогам 34-й недели 2024 года (с 19 по 25 августа) самым популярным автомобилем оказался кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает «Автостат». Всего за это время было продано 1856 таких машин.

На втором месте находится кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max — 1792 проданных автомобиля. Третье место занимает седан Lada Granta с показателем 1727 единиц.

Также в топ-10 попали седан Lada Vesta (1392 ед.), лифтбэк Lada Granta (1315 ед.), Chery Tiggo 4 Pro (1248 ед.), Lada Vesta SW (1003 ед.), Changan CS55 Plus (995 ед.), Haval M6 (899 ед.) и Geely Monjaro (833 ед.).

До этого директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что к концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200–300 тыс. рублей. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей.

Осенью, по ее мнению, на стоимость автомобилей повлияет повышение утилизационного сбора. Из-за роста цен спрос может трансформироваться на китайские бренды, инвестирующие в локализацию производства и собирающие машины в России.

Ранее россиянам рассказали, как правильно продать автомобиль.