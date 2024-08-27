Выяснилось, как почистить двигатель автомобиля без применения химии

Российские автосервисы стали использовать новый метод очистки автомобильных двигателей с помощью водорода. Об этом сообщает Auto Mail.ru.

«Суть метода водородной очистки двигателя в следующем: в камеру сгорания работающего мотора насыщенным водородом накачивают сухой пар. Из-за того что температура сгорания водорода намного выше, чем у обычного воздуха, горящая топливовоздушная смесь в буквальном смысле выжигает весь нагар из цилиндра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на процедуру уходит не больше часа, а эффект при этом моментальный.

До этого стало известно, что перегрев двигателя случается из-за множества причин. Основная — был залит некачественный антифриз. Или его ресурс исчерпан, превышен интервал замены жидкости. Еще одна причина — радиатор охлаждения не справляется, есть какая-то поломка. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на самые слабые места в двигателе. Чаще всего повреждаются, дают течь прокладки клапанной крышки, сальники коленвала, расширительные бачки, крышки радиаторов. Жидкость уходит, возникает риск закипания двигателя.

Каждые два-три года необходима промывка радиатора автомобиля. Для данной процедуры необходим разбор передней части машины со снятием бампера. Только так можно извлечь радиатор для промывки. Но крайне редко такую процедуру проводят превентивно. Обычно автовладельцы приезжают на сервис уже с поломками системы и последствиями закипания двигателя. Чаще всего система охлаждения дает сбой именно в жару, поскольку серьезно возрастает нагрузка.

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