Стало известно, как выглядит обновленный Aurus Senat

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus запатентовал обновленный седан Senat. Об этом сообщает motor.ru. Изображения автомобиля появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Выпуск модели начнется в 2025 году.

Автомобиль получил новую радиаторную решетку, капот из алюминия, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, система кругового обзора и функция контроля утомляемости водителя, новая мультимедийная система NAMI MM-System. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

Силовая установка не изменилась: это все та же гибридная система мощностью 598 л.с., в основе которой — 4,4-литровый бензиновый двигатель V8.

До этого стало известно, что члены мотоклуба «Ночные волки» могут пересесть на электромотоциклы Aurus Merlon, если цены на них станут ниже. Заявленная цена на такой мотоцикл — 10 млн рублей.

Ранее в Москве заметили первого иностранного дипломата на российском Aurus.