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В Орехово-Зуево попал на видео наезд на мать с младенцем у подъезда дома

В Подмосковье водитель наехала на женщину с младенцем и попала на видео

В Орехово-Зуево Московской области женщина за рулем автомобиля при движении задним ходом наехала на коляску с девочкой 2024 года рождения и ее 31-летнюю мать. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

«В результате произошедшего пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении полиции.

ДТП произошло на Набережной улице. За рулем автомобиля Hyundai Getz находилась женщина 1975 года рождения. Она ехала на автомобиле по дворовой территории. На опубликованном видео видно, что автомобиль медленно подъехал ко входу в подъезд и остановился, а затем внезапно ускорился и сбил женщину с детской коляской, придавив их к двери. На заднем стекле машины размещен знак «Инвалид».

После наезда водитель вышла из-за руля и подошла к пострадавшим, к месту происшествия также подбежали прохожие. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее на видео попал момент массового ДТП с грузовиками на МКАД.

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