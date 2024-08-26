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Россиянам рассказали, когда китайские машины появятся на вторичном рынке

«Автостат»: наплыв подержанных китайских машин ожидается в 2025 году

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Максим Блинов/РИА Новости

Автомобили китайских брендов в массовом порядке окажутся на вторичном рынке в России уже в 2025 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов отрасли.

«Массовый выход китайских брендов на рынок автомобилей с пробегом ожидается к концу 2025 года и начнет менять его в сторону наполнения предложением и ухода от дефицита», — рассказал агентству директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Андрей Гришаков.

По словам директора направления «Автомобили с пробегом» сети дилерских центров «Прагматика» Александра Суркова, в полной мере этот сегмент сформируется не ранее 2025 года, сейчас китайские подержанные машины занимают не более 5% в структуре продаж.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует выпускать дорогие машины под отдельным брендом.

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