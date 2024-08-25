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У пикапа GWM Shanhai Pao появится версия для тяжелого бездорожья

В Китае покажут пикап GWM Shanhai Pao в версии для тяжелого бездорожья

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GWM

На автосалоне в Чэнду компания Great Wall представит новую версию пикапа Shanhai Pao, сообщает Autohome. Автомобиль в исполнении Crossing Edition получит широкий набор внедорожного оборудования.

Название Shanhai Pao (или Shanhai Poer на внешних рынках) китайский автопроизводитель использует для семейства относительно дорогих пикапов. Автомобиль в исполнении Crossing Edition получит решетку радиатора черного цвета и бампер с вмонтированными буксирными крюками. В комплектацию также входит внешний воздухозаборник (шноркель), внедорожные шины и тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет. Также пикап оснащен багажными рейлингами.

Ожидается, что для новой версии Shanhai Pao будут предусмотрены 3,0-литровый бензиновый мотор V6 и 2,4-литровый турбодизель. Автомобиль снабжен системой полного привода от BorgWarner с блокировками дифференциалов.

Ранее стало известно, что на автосалоне в Чэнду будет показан роскошный минивэн Maxus G10.

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