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Китайский Maxus представил минивэн с креслами как в бизнес-классе авиалайнера

На автосалоне в Китае покажут роскошный минивэн Maxus

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Maxus

На автосалоне в китайском Чэнду будет представлен обновленный минивэн Maxus G10 с роскошным интерьером и креслами, сопоставимыми по комфорту с пассажирскими местами бизнес-класса в авиалайнерах. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль получил безрамочную решетку радиатора с хромированными декоративными элементами, расположенными горизонтально. В нее интегрированы фары со светодиодными ходовыми огнями. Основной объем модернизации относится к элементам отделки интерьера и комфорту в салоне. Минивэн снабжен пассажирскими креслами с кожаной обивкой, подставками для ног, функцией массажа, подогревом и вентиляцией, а также другими опциями.

Технические характеристики не раскрываются до премьеры, но известно, что автомобиль получит бензиновый турбомотор 2.0.

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