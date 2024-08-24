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В Москве произошла массовая авария с участием грузовиков

Крупное ДТП с грузовиками парализовало движение на северо-востоке Москвы

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Depositphotos

Четыре автомобиля, среди которых два грузовика, столкнулись на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На ул. Соловьиная Роща в районе д.8к2 столкнулись 2 грузовых и 2 легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта в сторону Московской кольцевой автодороги затруднено. После ДТП перекрыты две полосы из трех. В столичном дептрансе призвали автомобилистов искать пути объезда проблемного участка.

До этого стало известно, что Дени Байсаров, внук Аллы Пугачевой, попался на нарушении скорости, когда ехал на своем Mercedes-Benz GLE по проспекту Маршала Жукова в Москве. С начала года молодой человек получил пять штрафов на 2,5 тыс. рублей. Все из них оплачены.

Кристина Орбакайте - мама троих детей. В 1991 году у нее родился сын Никита от отношений с Владимиром Пресняковым. В 1998 году на свет появился сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. В 2012 году Кристина Орбакайте стала мамой в третий раз - у нее родилась дочь Клавдия в браке с Михаилом Земцовым.

Дени Байсаров считается самым скрытным из внуков Аллы Пугачевой, поскольку почти не пользуется соцсетями.

Ранее сообщалось, что в Москве появятся новые выделенные полосы.

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