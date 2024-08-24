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В Тюмени водитель маршрутки выгнал школьника, не оплатившего проезд

В Тюмени водитель выгнал школьника из маршрутки из-за неработающего терминала

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Александр Кряжев/РИА Новости

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Тюмени водитель маршрутки вытолкал из салона школьника, не оплатившего проезд из-за неработающего валидатора, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«В социальных медиа сообщается, что в Тюмени мигрант — водитель маршрутки, применяя физическую силу, выгнал из транспорта школьника, не сумевшего оплатить проезд из-за неработающего терминала. Председатель СК России дал поручение возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Саратове при столкновении маршрутного микроавтобуса с легковым автомобилем пострадали 12 человек.

Авария произошла на Сокурском тракте. Столкнулись Toyota Camry под управлением 39-летнего водителя и маршрутная «Газель». На место прибыли сотрудники ДПС и спасатели, а также пять бригад скорой помощи.

У обоих транспортных средств разбита передняя часть, у маршрутки треснуло стекло. Также у «Газели» разбиты стекла по правому борту. У Toyota оторван бампер и сплющен капот, а также разбит левый борт кузова.

Ранее сообщалось, что в Челябинске автобус с пассажирами не смог выбраться из лужи без помощи МЧС.

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