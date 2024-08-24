Массовая авария парализовала движение на МКАД

На МКАД в Москве произошла массовая автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 15 км МКАД произошло столкновение грузового автомобиля, минифургона и легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистов просят выбирать пути объезда проблемного участка МКАД.

До этого стало известно, что по дороге между Ростовом и Батайском на мосту перевернулась фура, которая перевозила наполнитель для кошачьих туалетов. Кадры произошедшего публикуют очевидцы в соцсетях.

Судя по изображениям, большегруз опрокинулся на бок на эстакаде. Он был загружен древесным наполнителем для кошачьего туалета. В результате аварии он высыпался из кузова прямо на проезжую часть. Из-за происшествия проезд по эстакаде временно ограничили и образовался затор. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Подмосковье Toyota на полном ходу снесла остановку с людьми и попала на видео.