На видео попала военная техника для штурма колонии под Волгоградом

В Волгоградской области для штурма ИК-19, захваченной заключенными, использовалась военная техника. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

»Росгвардия сообщает, что террористы были ликвидированы прицельными выстрелами снайперов. Судя по всему, перед началом штурма силовики ждали прибытия спецтехники», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах, в частности, видны бронетранспортеры, полицейские машины и карета скорой помощи.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

К настоящему моменту заложников удалось освободить, а большинство террористов — ликвидировать.

Ранее захватчики колонии под Волгоградом спросили, жалко ли силовикам дать им машину.