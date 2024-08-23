«АвтоВАЗу» удалось сэкономить благодаря Тольяттинскому университету

Передовая инженерная школа «Гибридтех» Тольяттинского госуниверситета модернизировала для «АвтоВАЗа» пять автоматических линий ультразвуковой сварки автокомпонентов. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что помощь университета позволила производителю сократить расходы и увеличить производительность в 1,5 раза.

«Основная цель — повышение производительности линии и обеспечение ее стабильной работы в массовом производстве при трехсменном режиме работы. <…> После модернизации удалось добиться повышения производительности более чем в 1,5 раза», — заявил директор ПИШ «Гибридтех» Александр Селиванов.

Отмечается, что на пяти линиях сварки по заказу установили 60 ультразвуковых генераторов и 223 ультразвуковые головки для сварки -— на 80% они состоят из комплектующих, разработанных вузом.

До этого стало известно, что владельцы дорестайлинговых Lada Vesta начали устанавливать на свои машины цифровую приборную панель от обновленной Vesta.

Для обновления автомобиля владельцы старых Lada Vesta покупают комбинацию приборов, несколько переходников, руль нового образца, рамку крепежа, крышку подушки руля, пластиковую облицовку и козырек. Притом последний найти труднее всего. Общая сумма комплекта обходится в 45 тыс. рублей.

Правда, после установки не будет работать экран навигации, а кнопками на руле нельзя переключать треки и менять громкость штатной медиасистемы.

Ранее у Lada Vesta нашли серьезный дефект лобового стекла.