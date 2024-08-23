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Дрон-камикадзе ВСУ влетел в гражданский автомобиль в Запорожской области

В Запорожской области дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Запорожской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«В Токмакском районе в результате террористической атаки ВСУ был поврежден гражданский автомобиль, за рулем которого находилась 52-летняя женщина. Она получила множественные осколочные ранения. Во время следования по трассе в машину пострадавшей влетел украинский дрон-камикадзе», — рассказали представители служб.

Отмечается, что женщина осталась жива, сейчас ей оказывается медицинская помощь.

До этого российские беспилотники поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области, укрывшуюся в блиндажах и окопах.

Оператор FPV-дрона с позывным Викинг отметил, что значение беспилотников в современном бою постоянно растет, появляются новые модели и тактические приемы применения этого вида оружия. По его словам, операторы дронов ведут разведку 24 часа в сутки, определяя местоположение техники, огневых средств и личного состава ВСУ. Военный рассказал, что для попадания в тыл противника с целью разведки нужны усилители сигналов, антенны и двойные батарейки.

Ранее захватчики колонии под Волгоградом спросили, жалко ли силовикам дать им машину.

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