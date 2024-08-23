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В России появилась новая версия кроссовера Exeed VX

Кроссовер Exeed VX получил в РФ новую базовую комплектацию и подешевел

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Exeed

У кроссовера Exeed VX появилась комплектация Prestige, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Цена автомобиля в комплектации Prestige составляет 5,65 млн рублей. Ранее самым дешевым Exeed VX была версия President с салоном на шестерых пассажиров. Она стоит 6 млн рублей.

Основные отличия версии Prestige заключаются в электрорегулировке пассажирского сиденья в четырех направлениях (вместо шести), наличии подголовников всех сидений с регулировкой по высоте и складной спинке сидений второго ряда в соотношении 1:2. Салон рассчитан на семерых пассажиров.

Exeed VX комплектуется 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с., восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

До этого стало известно, что дилеры Haval начали продажи в России нового поколения кроссовера F7. Стоимость автомобиля — от 2,7 млн до 3,5 млн рублей.

Длина F7 составляет 4780 мм при колесной базе 2800 мм. Клиренс — от 183 до 191 мм. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.) и передним приводом, а также с турбированным двухлитровым двигателем (192 л.с.). Оба силовых агрегата сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи нового кроссовера Skoda по низкой цене.

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