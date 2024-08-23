Внук Аллы Пугачевой попался на нарушениях в Москве

В Москве Дени Байсаров, внук Аллы Пугачевой, попался на нарушении скорости. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«26-летнего сына Кристины Орбакайте, который не ведет соцсети и скрывает свое местонахождение, заметили в Москве в середине июля: Дени Байсаров ехал на своем Mercedes-Benz GLE по проспекту Маршала Жукова, где превысил скорость», — говорится в публикации.

Отмечается, что с начала года молодой человек получил пять штрафов на 2,5 тыс. рублей. Все из них оплачены.

Кристина Орбакайте — мама троих детей. В 1991 году у нее родился сын Никита от отношений с Владимиром Пресняковым. В 1998 году на свет появился сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. В 2012 году Кристина Орбакайте стала мамой в третий раз — у нее родилась дочь Клавдия в браке с Михаилом Земцовым.

Дени Байсаров считается самым скрытным из внуков Аллы Пугачевой, поскольку почти не пользуется соцсетями.

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