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ГИБДД не погасит штрафы граждан с камер в зонах атаки ВСУ

В МВД отказались отменить штрафы, наложенные на водителей в зонах атаки ВСУ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Штрафы с камер фотовидеофиксации, наложенные на водителей с 6 августа в зонах атаки ВСУ, отменены не будут. Это следует из ответа (есть у «Газеты.Ru») на письмо «Национального автомобильного союза» (НАС) министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

«В КоАП предусматривается возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения. В то же время, с учетом признаков объективной стороны некоторых административных правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные отношения. К ним, в частности, относятся административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 (Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии), 12.26 (Отказ от прохождения процедуры медосвидетельствования на состояние опьянения) КоАП», — говорится в сообщении.

В письме Колокольцеву НАС предложил отменить все административные штрафы за нарушение ПДД в Белгородской, Брянской и Курской областях с 6 августа 2024 года и до окончания действия режима чрезвычайной ситуации, кроме дел о нарушениях, наказывающихся административным арестом, лишением специального права или другими мерами, отнесенными к компетенции судей федеральных судов и мировых судей.

Такая мера позволила бы поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и зачастую использующих автомобиль как единственное средство спасения, говорится в обращении.

Ранее россиян предупредили о радикальных автоштрафах.

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