Стало известно, что будет с автомобилем без долгой замены масла

Отказ менять моторное масло в автомобиле приведет к скорой поломке двигателя. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

«Если речь идет о современном турбомоторе, то последствия наступят довольно быстро. В результате угара и прочих проблем количество масла в системе будет уменьшаться синхронно с ухудшением его смазывающих свойств и увеличением вязкости», — заявил он.

Как следствие, это приведет к возрастанию тепловой нагрузки на детали двигателя. Падение давления в системе смазки чревато заклиниванием двигателя. В результате водителю придется платить за дорогостоящий ремонт. Васильев добавил, если же речь идет о старых моторах из прошлого века, то проблемы из-за отказа менять масло наступают позже, но избежать их не выйдет.

До этого стало известно, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

Так, в моторное масло может попадать топливо. Такая ситуация возможна на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает, например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Масло разжижается, его свойства ухудшаются. Растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников.

Кроме того, высокий уровень масла в моторе возможен зимой, когда водитель совершает короткие поездки. В этом случае форсунки подают много топлива, которое частично попадает в поддон, откуда испаряться уже не успевает.

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