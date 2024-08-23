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Названа стоимость владения самым популярным китайским автомобилем в России

«Автостат»: за 5 лет на содержание Haval Jolion придется потратить миллион рублей

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Haval

За пять лет на содержание самого продаваемого в России китайского автомобиля Haval Jolion, владельцу придется потратить миллион рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Как оказалось, 1 км пробега этой модели обойдется в 10 рублей 40 копеек. За месяц расходы владельца Haval Jolion составят уже 17,3 тыс. рублей, а за 5 лет – чуть более 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Для расчета использовалась версия Haval Jolion с передним приводом, «роботом» и 143-сильным двигателем объемом 1,5 л. Цена машин от 2 млн рублей до 2,8 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве и Московской области.

До этого директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что к концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200–300 тыс. рублей. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей.

Осенью, по ее мнению, на стоимость автомобилей повлияет повышение утилизационного сбора. Из-за роста цен спрос может трансформироваться на китайские бренды, инвестирующие в локализацию производства и собирающие машины в России.

Ранее стала известна причина задержки начала продаж автомобилей VGV в России.

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