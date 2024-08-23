В России упростят оформление ДТП по ОСАГО

На бланке извещения о ДТП станут печатать QR-код для удаленного оформления аварии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк России. С помощью кода можно будет перейти на «Госуслуги», где можно ознакомиться с порядком оформления аварии по европротоколу.

«Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными «Правилами ОСАГО», которые начнут действовать с 1 октября», — говорится в заявлении регулятора.

Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, в России второй год снижается число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД.

Отрицательный тренд в оформлении аварий по ОСАГО без вызова ДПС в НЦ БДД связывают с ростом цен на ремонт автомобилей, который в 2023 году подорожал на 8,5% по данным Росстата.

«Это могло сдерживать водителей от оформления без участия сотрудников полиции во избежание неправильного определения суммы материального ущерба», — говорится в документе МВД.

Пик использования европротокола пришелся на 2021 год, когда водители оформили без участия полицейских 40% аварий. В 2022 году число оформлений ДТП без ГИБДД снизилось, а в 2023 году продолжило падение и составило 34%. Всего в 2022 году по европротоколу было оформлено 907 тыс. аварий, а в 2023-м — 816 тыс. аварий.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила идею удвоить выплаты при оформлении ДТП по европротоколу.