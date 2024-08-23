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На ближайшей к порту «Кавказ» стоянке находятся десятки фур, другие — разворачивают

На стоянке вблизи порта «Кавказ» находятся около 65 фур, другие — разворачивают

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Shutterstock

На накопительной площадке (стоянке) в поселке Ильич сейчас находится около 65 грузовых фур после инцидента в порту «Кавказ». Об этом рассказали РИА Новости в администрации стоянки.

Наплыва машин не наблюдается, поскольку водители предпочитают использовать сухопутный маршрут через Ростовскую область, сообщили собеседники агенства.

«Площадка рассчитана на 750 машин, и где-то порядка 65 фур стоит. Скорее всего, порт не будет работать 2-3 дня. Ввиду того, что здесь в основном продукты питания скоропортящиеся, продукты первой необходимости — они нужны в Крыму, поэтому ребята выбирают альтернативный сухопутный путь через Ростов», — уточнил источник агентства.

По его словам, в связи с отсутствием большого потока машин нет необходимости в организации дополнительного питания для водителей, так как на самой площадке работает кафе.

22 августа Киев атаковал железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Пожар получил третий ранг сложности. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, но очагов возгорания на территории порта не зафиксировано.
Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.

Также РИА Новости пишет, что водителей грузовиков и легковых автомобилей, направляющиеся к порту «Кавказ», разворачиваются на посту ДПС, расположенном в 13 километрах от порта. На этом участке дороги работает патруль. При этом перед постом нет скоплений машин, так как накопительная площадка для грузовых автомобилей находится примерно в 800 метрах.

Ранее МЧС России продолжили поиски еще одного члена экипажа в порту Кавказа после ЧП.

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