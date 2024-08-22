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На видео попало жесткое задержание мошенников у отделения ГАИ в Москве

Появилось видео с задержанием мошенников у отделения ГАИ в Москве

В столице, в районе Южное Бутово, правоохранители поймали мошенников, которые обманывали водителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

«В районе Южное Бутово полицейские задержали мошенников, которые обещали экспресс-регистрацию авто. Они орудовали около местного ГАИ. Брали деньги за регистрацию машины, а потом растворялись в толпе», — говорится в публикации.

Отмечается, что были задержаны восемь человек. На опубликованных кадрах видно, что подозреваемых кладут на землю лицом вниз.

До этого сообщалось, что правоохранители приехали в отделение ГАИ Бутово из-за подозрительных сбоев в системе при регистрации авто. В результате неполадок посетители были вынуждены выстраиваться в очереди с раннего утра.

«Несколько автовладельцев написали заявление в полицию: после того, как их запись почему-то слетала, им советовали обратиться к некой Анне, которая дежурила у здания ГИБДД и за 15 тысяч рублей обещала помочь. При этом очевидцы утверждали в заявлении, что «ездит женщина на BMW за 20 млн рублей»», — говорилось в публикации Telegram-канала Baza.

После обращения к Анне проблемы с регистрацией быстро решались.

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