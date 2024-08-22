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В России запатентовали товарный знак спортивного подразделения Mitsubishi

Mitsubishi запатентовала в России название спортивного подразделения Ralliart

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Mitsubishi

Японская компания Mitsubishi запатентовала в России название своего спортивного подразделения Ralliart. Об этом сообщает motor.ru.

«В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружена заявка на регистрацию товарного знака Ralliart, поданная головным офисом японской Mitsubishi Motors. Ralliart — это спортивное подразделение компании, которое появилось в середине 80-х годов прошлого века, а также суббренд спортивных аксессуаров, запущенный в 2021-м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время подразделение Ralliart занималось продажей в Японии аксессуаров для моделей Outlander, Eclipse Cross, RVR и Delica D:5.

До этого стало известно, что российское отделение компании Chery запатентовало в России новую торговую марку Xtrim.

Вместе с торговой маркой запатентован и логотип — слово XTRIM заглавными буквами, выполненное фирменным шрифтом Chery.

Кроме того, Chery запатентовала в России бренд Couggo. Будут ли под ним продаваться автомобили, неизвестно.

Также калининградский «Автотор» запатентовал в России новый автомобильный бренд Ambervan.

Ранее сообщалось, что Mazda запатентовала новый логотип.

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