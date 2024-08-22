Верховный суд разрешил россиянам выезжать на «встречку» для избежания ДТП

Верховный суд РФ оправдал водителя, который выехал на «встречку» для избежания ДТП, поскольку это была вынужденная мера. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Речь идет о водителе Volkswagen Polo из Севастополя, который получил штраф на 5 тыс. рублей за выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с Mercedes-Benz. Сотрудник ГАИ и районный суд решили, что первый автомобилист нарушил ПДД. Однако городской суд постановил, что водитель Volkswagen Polo был вынужден выехать на «встречку» из-за действий человека за рулем Mercedes.

Впоследствии кассационный суд отменил это решение, однако прекратил дело из-за срока давности. Водитель из Севастополя решил не сдаваться и дошел до Верховного суда. Там заявили, что кассационный суд проигнорировал показания самих автомобилистов, которые заявили, что Volkswagen Polo ПДД не нарушал.

«Владелец Volkswagen Polo двигался, соблюдая дистанцию до впереди движущегося Mercedes, который внезапно начал совершать маневр разворота, он принял меры к экстренному торможению, но столкновения избежать не удалось, поэтому он попытался выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с разворачивающимся автомобилем», — указали в верховной станции.

До этого глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил дать право официальным дилерам отказывать в гарантийном ремонте автомобилей, если в них будут обнаружены неоригинальные запчасти.

По словам Кутепова, есть случаи, когда автомобилист в пределах гарантийного срока осуществляет техобслуживание машины не у официальных дилеров.

«В результате при техобслуживании или ремонте используются неоригинальные запасные части, в ряде случаев не имеющие даже сертификатов качества. Как следствие, возникают поломки транспортных средств, которые потом предъявляются потребителем производителю в рамках исполнения гарантийных обязательств», — пояснил он.

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