Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы четыре причины протечки автомобильного люка

Fit Service: люк в авто протекает из-за старых уплотнителей или забитого дренажа

close
100%
GreenThumbShots/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего автомобильные люки начинают пропускать воду из-за старых уплотнителей или засоренных дренажных отверстий, рассказал «Газете.Ru» эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

«Искать причину возникновения течи автомобильного люка нужно прежде всего в резиновых уплотнителях. Со временем от воздействия агрессивной внешней среды, солнца они портятся. Как и любая другая резинка, она иссыхает, меняет структуру, начинает сжиматься. Именно по этой причине появляется зазор, в который проникает вода», — сказал Гоман.

Кроме того, у каждого люка есть специальный дренаж. Его необходимо обслуживать: чистить от грязи и песка. Часто причиной протечки люка становится листва, которая забивает отверстия для слива воды, пояснил эксперт.

Третья распространенная причина — проблемы с электрикой. Когда есть отверстие в крыше, даже с идеальным уплотнителем, при эксплуатации вода проникает в определенные узлы электрики. В этом случае могут пострадать провода, датчики, механизмы люка.

Четвертая причина проблем с люком — его подвижность, из-за которой со временем могут перетираться кожухи проводов или сами провода. Соответственно, электричество перестает поступать и возникают сложности с управлением механизмом, подчеркнул Гоман.

Ранее россиянам рассказали, что категорически нельзя делать в дождь за рулем автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами