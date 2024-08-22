Названы четыре причины протечки автомобильного люка

Чаще всего автомобильные люки начинают пропускать воду из-за старых уплотнителей или засоренных дренажных отверстий, рассказал «Газете.Ru» эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

«Искать причину возникновения течи автомобильного люка нужно прежде всего в резиновых уплотнителях. Со временем от воздействия агрессивной внешней среды, солнца они портятся. Как и любая другая резинка, она иссыхает, меняет структуру, начинает сжиматься. Именно по этой причине появляется зазор, в который проникает вода», — сказал Гоман.

Кроме того, у каждого люка есть специальный дренаж. Его необходимо обслуживать: чистить от грязи и песка. Часто причиной протечки люка становится листва, которая забивает отверстия для слива воды, пояснил эксперт.

Третья распространенная причина — проблемы с электрикой. Когда есть отверстие в крыше, даже с идеальным уплотнителем, при эксплуатации вода проникает в определенные узлы электрики. В этом случае могут пострадать провода, датчики, механизмы люка.

Четвертая причина проблем с люком — его подвижность, из-за которой со временем могут перетираться кожухи проводов или сами провода. Соответственно, электричество перестает поступать и возникают сложности с управлением механизмом, подчеркнул Гоман.

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