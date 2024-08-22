Дагестанский боец UFC, отрекшийся от России, попал в серьезную аварию

Дагестанский экс-боец UFC Мухаммад Мокаев, который просил не упоминать Россию в качестве места своего рождения, попал в ДТП возле Хасавюрта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Он ехал вместе с другом к своей семье, которая, в отличие от него, не эмигрировала из родной республики в Великобританию. Mercedes-Benz AMG A35 (стоит в районе 4 млн рублей) ММА-шника улетел в кювет после столкновения — левое крыло и колесо смяло, лобовое стекло треснуло, задняя часть сохранилась», — говорится в публикации.

Спортсмена вытащили из салона очевидцы. Он попросил их не делать фотографии. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «Эхо Дагестана».

Мокаев родился в Буйнакске (Республика Дагестан, Россия). В 12 лет он вместе с отцом перебрался в Великобританию. Вместе они жили в лагере беженцев в Ливерпуле. В борцовский клуб он вступил уже в Манчестере. Он участвовал в чемпионате Великобритании и становился чемпионом Англии.

В ноябре 2021 года Мокаев подписал свой первый контракт с UFC. За это время он провел 11 боев, в которых одержал победы. Свой последний бой Мокаев проводил Джафеля Фильо в марте этого года. Он выиграл этот бой удушающим приемом.

В 2023 году Мокаев в своих соцсетях попросил не упоминать, что родился в России.

«Я читал много комментариев, как русские протестуют против мусульман, которые хотят построить мечеть в Москве! Этого было достаточно для меня. Могу сказать, что страна, в которой я сейчас живу, никогда открыто не выступала против мечетей», — написал он.

Ранее ФССП сообщила об оплате долга Хабиба Нурмагомедова.