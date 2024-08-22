Стало известно о серьезной нехватке сотрудников на УАЗе

На Ульяновском автозаводе (УАЗе) зафиксировали нехватку сотрудников. Об этом сообщает портал Quto.ru.

По его данным, предприятие разместило 60 вакансий, среди которых — предложения стать водителем, стропальщиком, бухгалтером, закупщиком и т.д. Отмечается, что производитель даже готов сам обучить желающих особо дефицитным профессиям.

Также сотрудникам УАЗа предлагаются различные бонусы. Например, бесплатный медосмотр, обеспечение спецодеждой и доставка транспортом после второй смены. Для иногородних компания готова возместить 5 тыс. рублей за съем жилья и также заплатить 10 тыс. рублей для вернувшихся из армии. Также есть доплаты за «синий» и «красный» дипломы.

До этого Ульяновский автомобильный завод начал предлагать автомобиль УАЗ СГР («Буханка») с двигателем стандарта Евро-5.

Автомобиль можно оснастить двигателем ЗМЗ-409055 (Евро-5) мощностью 112 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач от китайской компании BAIC.

Доплата за экологичный мотор составит 20 тыс. рублей. Минимальная стоимость бортовой версии «Буханки» составит 1,45 млн рублей. Самая дорогая модификация — «Экспедиционная». За нее придется отдать 1,74 млн рублей.

Ранее автоэксперт объяснил, почему «Буханки» нужно запретить для общих дорог.