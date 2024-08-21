Беженцы получили право на бесплатный проезд в Курске

Правительство Курской области приняло постановление о бесплатном проезде в общественном транспорте в Курске и его пригороде по карте жителя Курской области для беженцев из приграничных районов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Действие постановления будет продолжаться до отмены чрезвычайной ситуации федерального характера и федерального уровня реагирования в Курской области», — говорится в сообщении.

Правом на бесплатный проезд можно будет воспользоваться по карте жителя Курской области.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого силы спецопераций ВСУ признали применение HIMARS по мостам в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.