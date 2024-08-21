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Появилось видео, как в Москве женщина сбила мальчика на пешеходном переходе

В Москве попал на видео момент наезда автомобиля на мальчика на переходе

На западе Москвы женщина за рулем автомобиля сбила мальчика, переезжавшего дорогу на самокате по пешеходному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«На ул. Удальцова женщина-водитель автомобиля сбила ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. 11-летний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован», — отмечается в сообщении ведомства.

На опубликованной видеозаписи видно, что автомобиль Nissan Note серого цвета подъехал к пешеходному переходу, повернув направо с перекрестка. В этот момент по «зебре» ехал мальчик на самокате. Автомобиль сбил ребенка, из-за чего тот оказался на капоте. После этого машина проломила ограждение, врезалась в столб и выехала на тротуар. К пострадавшему подбежали прохожие.

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