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Россиянам рассказали, какой подержанный автомобиль можно купить за 1,5 млн рублей

«Авилон» перечислил восемь авто, рекомендованных к покупке за 1,5 млн рублей

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Kia

На вторичном рынке в бюджете 1,5 млн рублей можно приобрести автомобили корейских, российских и ряда немецких автопроизводителей. Об этом «Газете.Ru» сообщил замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.

«За эти деньги можно найти хороший вариант из отечественного автопрома: Lada Vesta, XRay, есть большой выбор от корейских производителей Hyundai и Kia. Можно также рассмотреть японские Nissan Note, Almera, а также Volkswagen Polo, Jetta», — рассказал Титов.

По его словам, за эту сумму можно приобрести автомобили Lada в возрасте от четырех лет, иномарки — от шести лет. При этом важно убедиться в прозрачной сервисной истории такого автомобиля с зафиксированным дилерами пробегом и в том, что машина не использовалась в такси.

Автоподборщик Сергей Новиков сообщил «Газете.Ru», что оптимальным выбором в бюджете 1,5 млн рублей будут корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, а также Volkswagen Polo и Skoda Rapid с атмосферными моторами и гидромеханической АКП классической конструкции. Polo и Rapid с роботизированной коробкой в данном ценовом сегменте лучше не покупать, посоветовал он.

О том, какой подержанный автомобиль можно купить за 1,5 млн рублей в России, читайте в материале «Газеты.Ru».

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