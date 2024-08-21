Россияне столкнулись с крупнейшим за 17 лет наплывом поддельных автозапчастей

На российском рынке автозапчастей наблюдается крупнейший за 17 лет наплыв поддельных деталей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора аналитического агентства Gruzdev Analyze Александра Груздева.

«Такого наплыва поддельных запчастей не было с 2007-го», — сказал Груздев.

По его словам, злоумышленники подделывают в том числе дорогостоящие защитные элементы, включая голограммы, дорогие канистры и коробки. По данным Gruzdev Analyze, более 37% российских автосервисов в 2024 году пожаловались на поддельные запчасти.

На поддельное моторное масло пожаловались 54% автосервисов против 31% в 2023 году, на фильтры — 35%, на свечи зажигания — 33%, на детали рулевого управления и подвески — 19% против 14% в прошлом году.

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