Skoda распространила изображение нового кроссовера с салоном из отходов

Чешская компания Skoda распространила изображение салона нового кроссовера Skoda Elroq.

На изображении показаны переднее сиденье, центральная консоль, дисплей мультимедиа, приборная панель, беспроводное зарядное устройство, селектор трансмиссии в виде тумблера. Отмечается, что салон отделан материалами из переработанных пластиковых бутылок, одежды и рыболовных сетей.

Skoda Elroq станет первой моделью бренда с новым фирменным языком дизайна Modern Solid. Как заявили в компании, минималистский внешний вид сочетает в себе надежность, функциональность и аутентичность, создавая при этом ощущение безопасности и силы. Он будет построен на модульной платформе MEB концерна Volkswagen, которую разделит с Enyaq и Enyaq Coupe.

Автомобиль будет отличаться узкими светодиодными фарами, оригинальной решеткой радиатора и большими колесами. Премьера должна состояться осенью 2024 года.

До этого стало известно, что в Китае начались предварительные продажи хетчбэков Denza Z9 GT. Цены начинаются от 340 тыс. юаней (4,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автопроизводитель позиционирует Z9 GT как интеллектуальную люксовую модель. Длина машины составляет 5180 мм, а колесная база — 3125 мм.

Автомобиль получил безрамные электрические двери, скрытые дверные ручки, подсветку логотипа порта зарядки, цифровые наружные зеркала-камеры. Все двери можно открывать вручную или кнопками. Хетчбэк оснащен 20-дюймовыми дисками.

Ранее сообщалось, что в России началось производство Lada Vesta с системой курсовой устойчивости.