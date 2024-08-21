Россиянам рассказали, как повлияла жара на китайский кроссовер Jetour Dashing

У китайского кроссовера Jetour Dashing после 30-градусной жары деформировалась передняя панель в салоне. Об этом заявил автоэксперт издания «За рулем» Александр Виноградов, который эксплуатирует эту машину.

«С наступлением 30-градусной жары в один прекрасный момент я заметил, что в районе подсветки у динамика в верхней части передней панели кроссовера Jetour Dashing стали видны крепления. Оказалось, что панель верхнего динамика искривилась. Пластик деформировался, пока автомобиль стоял на солнце», — рассказал Виноградов.

По его словам, для того, чтобы пластик передней панели не деформировался, необходимо было добавить на деталь ребра жесткости и испытать ее на стойкость к перегреву.

До этого стало известно, что в Россию дилер привез хетчбэк Toyota Yaris GR 2024 года выпуска с незначительным пробегом в 57 км.

Дилер предлагает приобрести автомобиль за 6,3 млн рублей. Внутри у хэтчбека 1,6-литровый двигатель на 272 л.с. и МКП. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,5 с. Модель предлагается с полным приводом.

Продавец утверждает, что новую машину привезли из Германии - куплена она была у официального дилера. При этом речь идет о максимальной комплектации High Performance. Что конкретно в нее входит - не уточняется.

Ранее сообщалось, что покупатели новых Dacia Duster пожаловались на перегрев двигателя.